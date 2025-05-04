В многоэтажном доме Москвы прогремел мощный взрыв: онлайн-трансляция

В многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. Согласно данным, одна из квартир была сильно разрушена. Подробности о происходящем публикуем в прямой трансляции URA.RU.