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В многоэтажном доме Москвы прогремел мощный взрыв: онлайн-трансляция

В многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. Согласно данным, одна из квартир была сильно разрушена. Подробности о происходящем публикуем в прямой трансляции URA.RU.

Взрыв прогремел в Москве (архивное фото).

В многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве прогремел взрыв, после которого начался масштабный пожар. Согласно данным, одна из квартир была сильно разрушена. Подробности о происходящем публикуем в прямой трансляции URA.RU.

00:23 05.05.2025 Очевидцы сообщили URA.RU о двух телах, торчащих из окон. Тушение пожара продолжается.

00:10 05.05.2025 На месте ЧП находится Черемушкинский межрайонный прокурор Олег Акатов. Он курирует работу органов.

00:08 05.05.2025 Для эвакуации раненых на место прилетел вертолет. Об этом сообщают журналисты с места событий.

00:07 05.05.2025 Из соседних подъездов на улице Генерала Тюленева эвакуированы люди, сообщает МЧС Москвы. Работы по тушению продолжаются.

00:06 05.05.2025 Люди выбегают из домов, слышны крики. Об этом очевидцы рассказали корреспонденту URA.RU. Также сообщается о сильном запахе газа.

00:02 05.05.2025 При пожаре пострадали 10 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

00:00 05.05.2025 Пожарные спасают и эвакуируют жильцов дома, сообщает МЧС. Министерство также сообщает только о двух погибших.

23:55 04.05.2025 Экстренные службы подтвердили версию со взрывом газа. Как передает их слова «Интерфакс», девятом этаже повреждены перекрытия на двух этажах.

23:54 04.05.2025 Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что причины происшествия устанавливаются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики.

23:53 04.05.2025 Два человека погибли при пожаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

23:50 04.05.2025 В многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве 4 мая вечером произошел взрыв. В результате взрыва начался сильный пожар, — передает Baza.