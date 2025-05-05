Взята под стражу замгендиректора агентства АСВ

При этом одним из заемщиков Межтопэнергобанка являлось ООО «ВДТ строй» — владелец здания аквапарка. Кредитный договор был заключен в 2013 году, а инвестиции в проект, который был реализован в 2016 году, превысили 4,5 млрд руб. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в 2,2 млрд руб. компания так и не смогла. В итоге в 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Однако уже через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», его гендиректором являлась Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, который ранее возглавлял одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана.