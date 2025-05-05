Взята под стражу замгендиректора агентства АСВ

Ольгу Долголеву сотрудники ФСБ задержали 28 апреля. По данным источников «Ъ», этому предшествовали допросы сотрудников юридического департамента агентства, который она курировала в качестве замгендиректора.
Задержанную доставили в следственное управление (СУ) ФСБ на Энергетической улице на допрос, а 29 апреля, в день, когда Долголевой исполнилось 46 лет, Лефортовский суд столицы рассмотрел ходатайство следствия о ее заключении под стражу на два месяца. Заседание, по данным источников «Ъ», не афишировалось и проходило в закрытом режиме. Впрочем, доводы следствия в пользу ареста обычно бывают стандартными: оставаясь на свободе, фигурантка может скрыться, уничтожить улики по делу, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию. Ходатайство следствия было удовлетворено. Интересно, что в этот же день Лефортовский суд также в закрытом режиме продлил срок ареста и основному фигуранту расследования — экс-замгендиректора АСВ Александру Попелюху.
В октябре Попелюха задержали, и тот же Лефортовский суд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме него, в СИЗО в рамках дела был заключен Евгений Богорад, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью, а под домашний арест отправлены учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, бывший замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, которая после ухода с должности стала гендиректором аквапарка «Аквамир», и Дмитрий Воронин.
В материалах расследования речь идет о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка — расположенным в Новосибирске одним из крупнейших в России крытых аквапарков «Аквамир». Стоит отметить, что Александр Попелюх до прихода в АСВ много лет проработал в органах прокуратуры, одно время занимал должность зампрокурора Новосибирской области и сохранил связи в этом регионе.
При этом одним из заемщиков Межтопэнергобанка являлось ООО «ВДТ строй» — владелец здания аквапарка. Кредитный договор был заключен в 2013 году, а инвестиции в проект, который был реализован в 2016 году, превысили 4,5 млрд руб. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в 2,2 млрд руб. компания так и не смогла. В итоге в 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Однако уже через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», его гендиректором являлась Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, который ранее возглавлял одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана.
Вступив в преступный сговор, фигуранты, по версии ФСБ, поставили дело таким образом, что средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а им самим. А курировавшая в АСВ юридические вопросы Ольга Долголева помогала им в этом. На начало расследования речь в деле шла о хищении около 200 млн руб.
Защита фигурантов дело не комментирует, поскольку связана подписками о неразглашении. Известно, что Александр Попелюх вины не признает. А его адвокат Ирина Шоч лишь сообщила «Ъ», что после ареста ее подзащитный написал заявление с просьбой уволить его с занимаемой должности по собственному желанию, которое руководством АСВ было удовлетворено. Интересно, что, по данным источников «Ъ», место подследственного занял отставной сотрудник ФСБ, который в свое время, будучи прикомандированным к агентству, и выявил махинации с аквапарком. Впрочем, эту информацию в АСВ не стали ни подтверждать, ни опровергать. Комментировать ситуацию с Ольгой Долголевой в агентстве также отказались. А ее телефон вечером 4 мая был отключен.