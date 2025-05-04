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Два человека погибли после взрыва в доме Москвы

Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом сообщили оперативные службы.

Стало известно о погибших после взрыва в многоэтажке Москвы.

Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом сообщили оперативные службы.

«Два человека погибли из-за ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы», — пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, включая пожарных и медицинские бригады.

Причиной пожара предварительно стал взрыв газа в этом же доме. Другие обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.