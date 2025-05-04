Два человека погибли после взрыва в доме Москвы

Стало известно о погибших после взрыва в многоэтажке Москвы.
Два человека погибли в результате взрыва в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом сообщили оперативные службы.
«Два человека погибли из-за ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы», — пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники экстренных служб, включая пожарных и медицинские бригады.
Причиной пожара предварительно стал взрыв газа в этом же доме. Другие обстоятельства ЧП в настоящее время устанавливаются.