Собянин прокомментировал пожар в жилом доме на юге Москвы

Как ранее сообщили в экстренных служба, взрыв, предположительно, газового баллона произошел на девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. Он привел к пожару и повреждению перекрытий между восьмым и девятым этажами. Есть двое погибших.