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Собянин прокомментировал пожар в жилом доме на юге Москвы

Пожар в квартире на улице Генерала Тюленева в Москве находится под контролем городских служб, причины происшествия выясняются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин держит на контроле ЧП со взрывом в Москве.

Пожар в квартире на улице Генерала Тюленева в Москве находится под контролем городских служб, причины происшествия выясняются. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ многоэтажном доме Москвы прогремел мощный взрыв: онлайн-трансляция.

«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте происшествия незамедлительно задействованы пожарно-спасательные службы, городские коммунальные организации и медицинский персонал. Все необходимые меры поддержки пострадавшим оказываются в полном объеме.

Как ранее сообщили в экстренных служба, взрыв, предположительно, газового баллона произошел на девятом этаже дома по адресу улица Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан. Он привел к пожару и повреждению перекрытий между восьмым и девятым этажами. Есть двое погибших.