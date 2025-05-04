Появились кадры с места тушения пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева

В Сети появились кадры с места тушения пожара, который начался в результате взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Соответствующая публикация в воскресенье, 4 мая, появилась в Telegram-канале Shot.
На опубликованных кадрах можно увидеть тела погибших, которые пытались спастись на балконе 9-го этажа, но не успели дождаться помощи и задохнулись.
О самом инциденте стало известно вечером того же дня. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы, позже число пострадавших увеличилось до 15. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. Причины произошедшего не уточняются. На данный момент известно о двух погибших.
Позже источник «Вечерней Москвы» подтвердил, что в результате произошедшего началось внутреннее обрушение конструкций. По данным 112, существует вероятность полного обрушения подъезда.