Заместителя прокурора Москвы Хорошилову направили на место пожара в ЮЗАО

На место пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы выехала заместитель прокурора столицы Наталья Хорошилова. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что Хорошилова направляется на место происшествия на улице Генерала Тюленева по поручению прокурора Москвы Максима Жука. Заместитель прокурора будет координировать действия правоохранительных органов и специальных служб, передает Telegram-канал ведомства.
Инцидент произошел по адресу улица Генерала Тюленева, 39. Экстренные службы подтвердили наличие как минимум шести пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме. Горение зафиксировали на девятом этаже дома. При этом между восьмым и девятым этажами произошло обрушение покрытий. В результате пожара произошло обрушение крыши.
Причиной взрыва и последующего пожара стал хлопок бытового газа, сообщают СМИ со ссылкой на источник в оперативных службах.
Согласно предварительной информации СМИ, число погибших в результате пожара, вызванного взрывом бытового газа, выросло до трех. Столичный департамент здравоохранения сообщил, что среди пострадавших в результате происшествия есть двое детей.