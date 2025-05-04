Заместителя прокурора Москвы Хорошилову направили на место пожара в ЮЗАО

Инцидент произошел по адресу улица Генерала Тюленева, 39. Экстренные службы подтвердили наличие как минимум шести пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме. Горение зафиксировали на девятом этаже дома. При этом между восьмым и девятым этажами произошло обрушение покрытий. В результате пожара произошло обрушение крыши.