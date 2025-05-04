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МЧС подтвердило гибель двух человек при пожаре в Москве

МЧС России подтвердило гибель двух человек при пожаре на улице Генерала Тюленева в Москве. По данным ведомства, тела погибших были обнаружены на девятом этаже.

Десять человек пострадали при пожаре в Москве (архивное фото).

МЧС России подтвердило гибель двух человек при пожаре на улице Генерала Тюленева в Москве. По данным ведомства, тела погибших были обнаружены на девятом этаже.

«К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели продолжают спасать и эвакуировать жильцов дома.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. По информации СМИ, полностью разрушены несколько квартир, несколько человек заблокированы в подъезде. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.