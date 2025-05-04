МЧС подтвердило гибель двух человек при пожаре в Москве

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на 9-м этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве. По предварительным данным, пострадали около десяти человек. По информации СМИ, полностью разрушены несколько квартир, несколько человек заблокированы в подъезде. В экстренных службах заявили, что причиной пожара мог стать взрыв газового баллона. Подробнее о происходящем — в онлайн-трансляции URA.RU.