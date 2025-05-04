Что известно о взрыве в жилом доме на Генерала Тюленева в Москве. Главное

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы
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- По данным МЧС России, площадь пожара составляет 100 кв м.
- Предварительная причина — взрыв бытового газа. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщили в прокуратуре.
- Погибли два человека, пострадали шесть человек, сообщило МЧС.
- Среди пострадавших при пожаре двое детей, сообщает столичный департамент здравоохранения.
- Пострадали 15 человек, сообщили Baza и Mash. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал о десяти пострадавших.
- 18 человек обратились к медикам после взрыва, пишет Baza. Среди них, по предварительным данным, три человека находились в тяжелом состоянии.
- Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, некоторые жильцы оказались заблокированы. Возможно обрушение подъезда.
- Для эвакуированных жителей дома организованы пункты временного размещения, сообщает МЧС. Спасатели подогнали к дому вышку, с которой тушат квартиры на 8 и 9 этажах.
- Над сгоревшими квартирами обрушилась крыша, сообщают очевидцы.
- На место ЧП прибыл вертолет МЧС. Также к месту пожаротушения выделено 2 автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщается в Telegram-канале Дептранса.
- На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказывается вся необходимая помощь, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
- По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия выехала заместитель прокурора Наталья Хорошилова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
- СКР проводит доследственную проверку.