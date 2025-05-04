Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о взрыве в жилом доме на Генерала Тюленева в Москве. Главное

Взрыв произошел на девятом этаже дома в районе 21:00. В результате взрыва начался пожар, горят две квартиры.

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

  • По данным МЧС России, площадь пожара составляет 100 кв м.
  • Предварительная причина — взрыв бытового газа. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщили в прокуратуре.
  • Погибли два человека, пострадали шесть человек, сообщило МЧС.
  • Среди пострадавших при пожаре двое детей, сообщает столичный департамент здравоохранения.
  • Пострадали 15 человек, сообщили Baza и Mash. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал о десяти пострадавших.
  • 18 человек обратились к медикам после взрыва, пишет Baza. Среди них, по предварительным данным, три человека находились в тяжелом состоянии.
  • Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, некоторые жильцы оказались заблокированы. Возможно обрушение подъезда.
  • Для эвакуированных жителей дома организованы пункты временного размещения, сообщает МЧС. Спасатели подогнали к дому вышку, с которой тушат квартиры на 8 и 9 этажах.
  • Над сгоревшими квартирами обрушилась крыша, сообщают очевидцы.
  • На место ЧП прибыл вертолет МЧС. Также к месту пожаротушения выделено 2 автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщается в Telegram-канале Дептранса.
  • На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказывается вся необходимая помощь, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
  • По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия выехала заместитель прокурора Наталья Хорошилова, сообщается в Telegram-канале ведомства.
  • СКР проводит доследственную проверку.