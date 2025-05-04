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Вертолет подлетел к месту пожара на юго-западе Москвы

Оперативные службы эвакуируют жильцов дома на юго-западе столицы, где произошел взрыв, в том числе из соседних подъездов. Об этом стало известно в воскресенье, 4 мая.

Оперативные службы эвакуируют жильцов дома на юго-западе столицы, где произошел взрыв, в том числе из соседних подъездов. Об этом стало известно в воскресенье, 4 мая.

На месте происшествия на улице Генерала Тюленева работают 60 спасателей и 20 единиц техники, включая пожарный кран. Также к дому прилетел вертолет, передает Telegram-канал Агентства городских новостей «Москва».

Инцидент произошел по адресу: улица Генерала Тюленева, 39. Экстренные службы подтвердили, что как минимум шесть человек пострадали в результате происшествия в многоэтажном доме. Горение зафиксировали на девятом этаже дома. При этом между восьмым и девятым этажами произошло обрушение покрытий. В результате пожара произошло обрушение крыши.

Причиной взрыва и последующего пожара в ЮЗАО стал хлопок бытового газа, передают РИА Новости со ссылкой на источники в оперативных службах.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении СМИ, число погибших в результате пожара, вызванного хлопком бытового газа на улице Генерала Тюленева в ЮЗАО выросло до трех. Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что среди пострадавших в результате происшествия есть двое детей.