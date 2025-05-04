Вертолет подлетел к месту пожара на юго-западе Москвы

Инцидент произошел по адресу: улица Генерала Тюленева, 39. Экстренные службы подтвердили, что как минимум шесть человек пострадали в результате происшествия в многоэтажном доме. Горение зафиксировали на девятом этаже дома. При этом между восьмым и девятым этажами произошло обрушение покрытий. В результате пожара произошло обрушение крыши.