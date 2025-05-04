Экстренные службы подтвердили 10 пострадавших в результате пожара в Москве

О самом инциденте стало известно вечером того же дня. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы, позже СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15, однако официально эту цифру пока не подтвердили. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. Причины произошедшего не уточняются. На данный момент известно о двух погибших.