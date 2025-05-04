Стала известна причина пожара на юго-западе Москвы

О самом инциденте стало известно вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы. Позже СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15, однако официально подтвердили, что таковых только 10 человек. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. К настоящему моменту известно, что погибли трое человек.