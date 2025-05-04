Стала известна причина пожара на юго-западе Москвы

Причиной взрыва и последующего пожара на улице Генерала Тюленева в Москве стал хлопок бытового газа. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.
В свою очередь Telegram-канал Shot сообщил, что очаг взрыва в многоэтажке находился между кухней и прихожей в квартире на 9-м этаже. На момент взрыва жители квартиры находились в комнате, где оказались заблокированными из-за возникшего пожара, что в конечном итоге привело к их гибели.
О самом инциденте стало известно вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы. Позже СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15, однако официально подтвердили, что таковых только 10 человек. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. К настоящему моменту известно, что погибли трое человек.
Также в Сети появились кадры с места происшествия.
Позже источник «Вечерней Москвы» подтвердил, что в результате произошедшего началось внутреннее обрушение конструкций.