В Волгограде пьяный водитель вылетел на встречку и устроил ДТП

Согласно предварительным данным регионального главка МВД, серьезное ДТП произошло в Тракторозаводском районе Волгограда накануне днем. 3 мая около 14.40 нетрезвый водитель, находясь за рулем автомобиля Daewoo Nexia, на улице Дундича выехал на полосу дороги для встречного движения. Там иномарка столкнулась с отечественной легковушкой Lada Vesta.
В ДТП пострадали водитель машины Daewoo Nexia, а также два пассажира «Лады», в том числе 11-летний мальчик. Их всех доставили в медицинское учреждение.
Добавим, что за минувшие сутки подразделения Госавтоинспекции выявили на территории Волгоградской области 693 нарушения ПДД и задержали 12 пьяных водителей.