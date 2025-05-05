Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде пьяный водитель вылетел на встречку и устроил ДТП

В результате аварии пострадали три человека.

Согласно предварительным данным регионального главка МВД, серьезное ДТП произошло в Тракторозаводском районе Волгограда накануне днем. 3 мая около 14.40 нетрезвый водитель, находясь за рулем автомобиля Daewoo Nexia, на улице Дундича выехал на полосу дороги для встречного движения. Там иномарка столкнулась с отечественной легковушкой Lada Vesta.

В ДТП пострадали водитель машины Daewoo Nexia, а также два пассажира «Лады», в том числе 11-летний мальчик. Их всех доставили в медицинское учреждение.

Добавим, что за минувшие сутки подразделения Госавтоинспекции выявили на территории Волгоградской области 693 нарушения ПДД и задержали 12 пьяных водителей.