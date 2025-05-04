Собянин: спасатели работают на месте пожара в жилом доме в Москве

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в квартире на девятом этаже дома на улице Генерала Тюленева в Москве, из подъезда эвакуируют жильцов. Сотрудник экстренных службы сообщил, что в результате взрыва обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами, горят две квартиры.