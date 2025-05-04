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Собянин: спасатели работают на месте пожара в жилом доме в Москве

В результате взрыва обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами, горят две квартиры.

Сотрудники пожарно-спасательных подразделений, городские службы, врачи работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе произошел пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины выясняются. На месте ЧС оперативно работают пожарно-спасательные подразделения… “— написал Собянин.

Также стало известно, что в результате возгорания погибли два человека.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в квартире на девятом этаже дома на улице Генерала Тюленева в Москве, из подъезда эвакуируют жильцов. Сотрудник экстренных службы сообщил, что в результате взрыва обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами, горят две квартиры.