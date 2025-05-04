МЧС публикует кадры тушения пожара на юго-западе Москвы

Огнеборцы МЧС России спасают и эвакуируют жильцов многоэтажки в Москве.
МЧС России опубликовало кадры тушения пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве. В результате ЧП погибли два человека и шесть пострадали.
«Специалисты вывели одного спасенного», — сообщает МЧС в telegram-канале. Площадь пожара составляет 100 квадратов. На кадрах видно, как проходит тушение пожара.
Сообщается, что пострадали шесть человек. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехала заместитель прокурора столицы Наталья Хорошилова.