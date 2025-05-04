МЧС публикует кадры тушения пожара на юго-западе Москвы

Сообщается, что пострадали шесть человек. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехала заместитель прокурора столицы Наталья Хорошилова.