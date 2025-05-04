4 мая Ura.ru Происшествия

Депздрав: двое детей пострадали при взрыве в многоэтажке в Москве

В результате взрыва в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве были госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения. По данным ведомства, еще два человека погибли.