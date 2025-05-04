Опубликовано видео пожара в многоэтажном доме на улице Тюленева в Москве

В Сети появилось видео, снятое очевидцами, пожара на последнем этаже девятиэтажного жилого дома на улице Генерала Тюленева в Москве.
На обнародованных кадрах видно, как мощные языки пламени вырываются из разбитых окон одной из квартир в многоэтажном доме. На улице наблюдается сильное задымление.
Как писал сайт KP.RU, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные экстренные службы работают на месте ЧП на улице Тюленева, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим. По словам градоначальника, на месте происшествия оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь, добавил он.
Два человека погибли в результате взрыва и последующего пожара в квартире многоэтажного дома на юго-западе Москвы.
Напомним, вечером 4 мая в ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании на Генерала Тюленева, д. 39. На месте было установлено, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Предположительно, в квартире на 9 этаже взорвался газ.