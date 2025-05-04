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На юго-западе Москвы ввели временные ограничения на движение транспорта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Движение транспорта по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где произошел пожар в жилом доме, временно ограничено.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает городской департамент транспорта.

«Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы, на месте работают оперативные службы», — отметили в ведомстве.