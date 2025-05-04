Автобусы направили для обогрева эвакуированных с места хлопка газа в ЮЗАО

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что среди пострадавших в результате происшествия есть двое детей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС Москвы, отметив, что всего в результате происшествия пострадали пять человек. Открытое возгорание на месте происшествия было ликвидировано.