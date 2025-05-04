Автобусы направили для обогрева эвакуированных с места хлопка газа в ЮЗАО

Для обогрева эвакуированных жителей дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел хлопок бытового газа, были направлены два автобуса Мосгортранса особо большого класса. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько времени, сколько этого потребует сложившаяся ситуация, отметили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работу автобусов будут координировать сотрудники службы безопасности движения.
— Также на место едет экипаж дорожного патруля ЦОДД. Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы. На месте работают оперативные службы, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 4 мая в Юго-Западном административном округе столицы. Причиной взрыва и последующего пожара стал хлопок бытового газа, сообщают СМИ со ссылкой на источник в оперативных службах. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Столичный департамент здравоохранения сообщил, что среди пострадавших в результате происшествия есть двое детей. Эту информацию подтвердили в пресс-службе МЧС Москвы, отметив, что всего в результате происшествия пострадали пять человек. Открытое возгорание на месте происшествия было ликвидировано.