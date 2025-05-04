СК завел уголовное дело после взрыва и пожара в московском доме

Ранее экстренные службы сообщали, что причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона в квартире на девятом этаже, после чего начался пожар и были повреждены перекрытия на двух этажах. Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. По данным МЧС, два человека погибли, их тела обнаружены на девятом этаже. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.