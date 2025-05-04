СК завел уголовное дело после взрыва и пожара в московском доме

Следствие разбирается в причинах трагедии.
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва и пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева, 39, в районе Теплый Стан в Москве. Об этом сообщается в telegram-канале столичного СК.
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«По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
В ближайшее время следствие назначит ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую. Меры необходимы для установления точной причины возгорания.
Ранее экстренные службы сообщали, что причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона в квартире на девятом этаже, после чего начался пожар и были повреждены перекрытия на двух этажах. Как сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, госпитализированы пять человек, в том числе двое детей. По данным МЧС, два человека погибли, их тела обнаружены на девятом этаже. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС.