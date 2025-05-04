СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на юго-западе Москвы

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту взрыва бытового газа, в результате которого в многоэтажке на улице Генерала Тюленева в Москве начался пожар. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
— По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
В СК уточнили, что в ближайшее время следствие назначит ряд экспертиз, включая пожарно-техническую, для определения более точной причины возгорания.
В свою очередь столичная прокуратура в своем Telegram-канале заверила, что взяла на контроль расследование уголовного дела.
О самом инциденте стало известно вечером того же дня. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы. Позже СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15, однако официально подтвердили, что таковых только шесть человек. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. По информации СМИ, погибли трое человек. Причиной произошедшего стал взрыв бытового газа.
Также в Сети появились кадры с места происшествия.
Позже источник «Вечерней Москвы» подтвердил, что в результате произошедшего началось внутреннее обрушение конструкций.