В Москве погибли люди из-за взрыва и пожара в доме: что известно

Предположительно, в одной из квартир на девятом этаже произошел взрыв газового баллона, в результате чего были повреждены перекрытия на двух этажах здания и возник пожар, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Ту же причину называют источники telegram-канала Baza. О запахе газа перед трагедией заявили очевидцы произошедшего.