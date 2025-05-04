СК завел дело после взрыва и пожара в многоэтажке в Москве

После взрыва и пожара в многоэтажном доме на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело, сообщает столичный СК. Будет проведен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
Взрыв и пожар произошли в многоэтажке на улице Генерала Тюленева. Загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, рухнуло перекрытие. Огнем охвачено 100 кв. м.
Погибли два человека. Их тела обнаружили на балконе девятого этажа. По данным МЧС, пострадали шесть человек. Депздрав сообщает о пяти пострадавших, среди них двое детей.