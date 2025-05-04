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Двое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

Инцидент произошел в квартире на девятом этаже дома на улице Генерала Тюленева в Москве.
Источник: Аргументы и факты

Среди пострадавших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы — двое детей. Об этом сообщает сообщает столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации… среди пострадавших есть двое детей. Состояние одного взрослого тяжелое, другие пострадавшие находятся в средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни отсутствуют», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, сотрудники пожарно-спасательных подразделений, городские службы, врачи работают на месте пожара.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. После ликвидации пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия.

Также ранее МЧС показало кадры спасения людей из горящего дома на юго-западе Москвы.