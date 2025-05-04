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Огонь охватил 100 кв.м. в многоэтажном доме на улице Тюленева в Москве

В результате пожара погибли два человека, еще шесть пострадали.
Источник: Комсомольская правда

Площадь возгорания в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, составляет 100 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

«Площадь пожара составляет 100 кв. метров», — сообщили в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее МЧС Москвы сообщило, что в результате ЧП в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева погибли два человека. Спасатели обнаружили их тела на балконе девятого этажа. Кроме того, пожарные спасли одного человека.

Также в ведомстве уточнили, что в настоящее время шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме на улице Тюленева.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные экстренные службы работают на месте ЧП на улице Тюленева, оказывая всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, вечером 4 мая в ГУ МЧС РФ по Москве поступило сообщение о возгорании на улице Генерала Тюленева, д. 39. На месте было установлено, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Предположительно, в квартире на 9 этаже взорвался газ.