Увеличилось число пострадавших в доме на юго-западе Москвы

Ранее сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов в доме на юго-западе Москвы. Для них организованы пункты временного размещения. По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехала заместитель прокурора столицы Наталья Хорошилова.