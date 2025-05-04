Увеличилось число пострадавших в доме на юго-западе Москвы

Спасатели ликвидируют последствия ЧП.
В жилом доме на улице Генерала Тюленева, 39 в Москве выросло число пострадавших до 13 человек. Об этом сообщили представители экстренных служб.
«Погибли два человека. Число пострадавших в многоквартирном доме увеличилось до 13», — передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов в доме на юго-западе Москвы. Для них организованы пункты временного размещения. По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и специальных служб выехала заместитель прокурора столицы Наталья Хорошилова.