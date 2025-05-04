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Очевидцы рассказали URA.RU о погибших в пожаре в многоэтажке

Живущие напротив загоревшегося после взрыва дома москвичи сообщили о возгорании и двух погибших, которых видно в окнах на верхних этажах. Об этом они рассказали URA.RU и подчеркнули, что перед пожаром был слышен сильный хлопок. Информацию о двух погибших ранее подтвердило МЧС.

Погибших в результате пожара было видно со двора.

Живущие напротив загоревшегося после взрыва дома москвичи сообщили о возгорании и двух погибших, которых видно в окнах на верхних этажах. Об этом они рассказали URA.RU и подчеркнули, что перед пожаром был слышен сильный хлопок. Информацию о двух погибших ранее подтвердило МЧС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Москве погибли люди из-за взрыва и пожара в доме: что известно.

«Вижу из дома напротив пожар. Два трупа торчат из окон. Тушат около часа и продолжают. Был сильный хлопок. Очень страшно», — рассказал очевидец URA.RU.

Взрыв произошел в московском доме вечером 4 мая. По информации МЧС, погибло как минимум два человека, еще больше десяти пострадали. Последние новости о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.