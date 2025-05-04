Очевидцы рассказали URA.RU о погибших в пожаре в многоэтажке

Живущие напротив загоревшегося после взрыва дома москвичи сообщили о возгорании и двух погибших, которых видно в окнах на верхних этажах. Об этом они рассказали URA.RU и подчеркнули, что перед пожаром был слышен сильный хлопок. Информацию о двух погибших ранее подтвердило МЧС.