Открытое горение в многоэтажном доме в ЮЗАО ликвидировали

Открытое горение в многоэтажном жилом доме на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева ликвидировано. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
С места происшествия эвакуировали жителей соседних подъездов. На балконе девятого этажа дома были обнаружены тела двух погибших.
— Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, пострадали пять человек, в том числе два ребенка, — передает Telegram-канал «МЧС Москвы».
Происшествие, о котором идет речь, случилось вечером 4 мая в Юго-Западном административном округе столицы. Причиной взрыва и последующего пожара стал хлопок бытового газа, сообщают СМИ со ссылкой на источник в оперативных службах. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Для обогрева эвакуированных жителей дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел пожар, были направлены два автобуса Мосгортранса. По улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы временно ограничили движение.
Житель дома, в котором произошел хлопок бытового газа, рассказал об обстоятельствах инцидента. Он сообщил, что после происшествия дом сильно затрясся. Сам он был на работе, но в здании находились его жена и дочь.