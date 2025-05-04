СК завел дело по факту гибели двух человек при пожаре в доме на улице Тюленева

Следователи завели уголовное дело по факту происшествия в жилом многоквартирном доме на юго-западе Москвы, где погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.
«По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело», — сообщили в Следкоме.
Также в ведомстве уточнили, что в скором времени для установления точной причины возгорания будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
Как писал сайт KP.RU, ГУ МЧС по Москве сообщило, что в результате ЧП в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева погибли два человека. Спасатели обнаружили их тела на балконе девятого этажа.
Также в ведомстве уточнили, что на данный момент площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
Напомним, вечером 4 мая стало известно о возгорании на улице Генерала Тюленева, д. 39. На месте спасатели МЧС установили, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Предположительно, в квартире на 9 этаже взорвался газ.