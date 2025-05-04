«Дом затрясся»: очевидец рассказал о взрыве газа на юго-западе Москвы

В результате взрыва бытового газа в доме на улице Генерала Тюленева в Москве производилась эвакуация его жильцов. Один из жителей рассказал о произошедшем.
— У меня жена и дочь были дома, я на работе был. Она позвонила, рассказала, что произошел сильный взрыв, весь дом сильно трясся от него. У нас квартира на первом этаже, поэтому они не пострадали, — приводит его слова RT.
О самом инциденте стало известно вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек пострадали. Позже СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15, однако в МЧС официально подтвердили наличие травм только у пяти человек. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По информации СМИ, погибли трое человек, смерть двух из них была подтверждена ответственными органами. Причиной произошедшего, возможно, стал взрыв бытового газа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента. В ближайшее время следствие назначит ряд экспертиз, включая пожарно-техническую, для определения более точной причины возгорания. В свою очередь столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.