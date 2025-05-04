«Дом затрясся»: очевидец рассказал о взрыве газа на юго-западе Москвы

О самом инциденте стало известно вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек пострадали. Позже СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15, однако в МЧС официально подтвердили наличие травм только у пяти человек. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. По информации СМИ, погибли трое человек, смерть двух из них была подтверждена ответственными органами. Причиной произошедшего, возможно, стал взрыв бытового газа.