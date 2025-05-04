Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля

«Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион. Призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов», — говорится в публикации.
Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив в ночь на 18 марта вновь стал обстреливать сектор Газа. Еврейское государство утверждает, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
В свою очередь, член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк отметил, что решение Тель-Авива о возвращении к войне станет смертным приговором для находящихся в анклаве израильских заложников.
Официально перемирие закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.