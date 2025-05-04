Хуситы объявили о введении полной воздушной блокады Израиля

«Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам, в частности по аэропорту Лод, который Израиль называет аэропортом Бен-Гурион. Призываем все международные авиакомпании принять во внимание содержание настоящего заявления с момента его оглашения и отменить все рейсы в Израиль из соображений безопасности полетов», — говорится в публикации.