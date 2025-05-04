В Дагестане разгромили магазин во время распродажи

Давка возникла уже на входе. «По словам продавцов, те, кто сумели попасть внутрь, начали выносить буквально все: кроссовки, другие товары и даже дверь от холодильника с напитками», — говорится в сообщении. В итоге весь товар пришлось отдать бесплатно.