4 мая Вечерняя Москва Происшествия

МЧС уточнило данные о пострадавших в результате хлопка газа в ЮЗАО

В результате хлопка бытового газа и последующего возгорания в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в столице пострадали пять человек, из которых двое дети. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.