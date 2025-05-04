МЧС уточнило данные о пострадавших в результате хлопка газа в ЮЗАО

В результате хлопка бытового газа и последующего возгорания в многоэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в столице пострадали пять человек, из которых двое — дети. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.
В ведомстве отметили, что открытое возгорание на месте происшествия было ликвидировано.
— Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе 9-го этажа обнаружены двое погибших, — передает Telegram-канал «МЧС Москвы».
Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 4 мая в Юго-Западном административном округе столицы. Причиной взрыва и последующего пожара стал хлопок бытового газа. По факту происшествия на улице Генерала Тюленева было возбуждено уголовное дело.
Для обогрева эвакуированных жителей дома на улице Генерала Тюленева в Москве, где произошел пожар, направили два автобуса Мосгортранса. По улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы временно ограничили движение.
Житель дома, в котором произошел хлопок бытового газа, сообщил об обстоятельствах инцидента. По его словам, после происшествия дом сильно затрясся. Сам он был на работе, но в здании находились его супруга и дочь.