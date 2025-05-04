Пожар в доме на улице Генерала Тюленева ликвидирован

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы на улице Генерала Тюленева полностью ликвидирован. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
— Пожар ликвидирован, — говорится в сообщении.
Инцидент о котором идет речь произошел вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы. Позже СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15, однако официально подтвердили, что таковых только шесть человек. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. К настоящему моменту в СМИ сообщили, что погибли трое человек.
Позже один из жителей дома, в котором произошел пожар, рассказал, что в момент происшествия находился на работе, однако жена и дочь были в помещении. По их словам, в момент взрыва дом сильно затрясся. Он уточнил, что их квартира находится на первом этаже, поэтому никто из его семьи не пострадал.