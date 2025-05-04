Пожар в доме на улице Генерала Тюленева ликвидирован

Инцидент о котором идет речь произошел вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы. Позже СМИ сообщили, что число пострадавших увеличилось до 15, однако официально подтвердили, что таковых только шесть человек. Загорелись две квартиры на девятом этаже, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами. Изнутри доносились крики о помощи, на место запросили 10 автомобилей скорой помощи. К настоящему моменту в СМИ сообщили, что погибли трое человек.