Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в многоэтажном доме на улице Тюленева в Москве потушен

Площадь пожара в столичной многоэтажке на улице Тюленева составляла 100 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в жилом многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы полностью ликвидирован. Об сообщило МЧС РФ.

«Пожар ликвидирован», — говорится в публикации ведомства.

Ранее, по данным ведомства, площадь возгорания в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, составляла 100 квадратных метров.

Как писал сайт KP.RU, также стало известно, что в результате ЧП в многоэтажном доме в Москве погибли два человека. Спасатели обнаружили их тела на балконе девятого этажа.

Следователи завели уголовное дело по факту происшествия в жилом доме, где погибли люди. Для установления точной причины возгорания будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая, отметило ведомство.

Напомним, вечером 4 мая стало известно о возгорании на улице Генерала Тюленева, д. 39. На месте спасатели МЧС установили, что происходит горение на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. Предположительно, в квартире на 9 этаже взорвался газ.