МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в горящем доме в Москве

Пожарные полностью потушили возгорание в многоэтажке в столице.
Пожар в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева в Москве полностью ликвидировали. Об этом рассказали в МЧС.
«Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.
Пожар в многоквартирном доме в столице, по предварительным данным, был вызван взрывом газа. Пострадали минимум 13 человек, в том числе дети.