4 мая Ura.ru Происшествия

В Москве погибли люди после взрыва и пожара в доме. Фоторепортаж

В районе Теплый стан города Москвы после взрыва и пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева, 39 погибли люди. Экстренные службы работают на месте происшествия. О подробностях ЧП в фоторепортаже URA.RU.