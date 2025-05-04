В Москве погибли люди после взрыва и пожара в доме. Фоторепортаж

ЧП произошло в многоквартирном доме.
В районе Теплый стан города Москвы после взрыва и пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева, 39 погибли люди. Экстренные службы работают на месте происшествия. О подробностях ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
Следственный комитет города Москвы возбудил уголовное дело. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
В настоящее время пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщило МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.
Взрыв произошел 4 мая вечером Воронин Денис/Агентство «Москва’Спасатели оперативно приехали на место ЧП в Москве Воронин Денис/Агентство “Москва’После взрыва возник пожар в доме в Москве Илья Зорин/ТАССВ доме серьезные повреждения Сергей Фадеичев/ТАСССотрудники МЧС России спасали людей Максим Блинов/РИА НовостиРазрушена часть дома Воронин Денис/Агентство “Москва’Виден огонь в квартире Максим Блинов/РИА НовостиСпасатели действовали оперативно Воронин Денис/Агентство “Москва’Медики помогали пострадавшим Воронин Денис/Агентство “Москва’Экипажи скорой прибыли на место ЧП Воронин Денис/Агентство “Москва’Людей эвакуировали Воронин Денис/Агентство “Москва’Прибыл вертолет МЧС Воронин Денис/Агентство “Москва’Сотрудники экстренных служб принимают решения Вячеслав НемышевВсе службы работали слаженно Вячеслав НемышевПришлось срезать трубы Вячеслав НемышевЭвакуация с помощью лестниц Вячеслав НемышевГАИ обеспечила безопасность Вячеслав Немышев.