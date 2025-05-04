Число пострадавших при пожаре на Генерала Тюленева достигло 13 человек

На юго-западе Москвы в результате пожара в девятиэтажном жилом доме число пострадавших увеличилось до 13 человек.
Возгорание произошло на девятом этаже здания, расположенного по адресу: улица Генерала Тюленева, дом 39. Огонь охватил две квартиры, в результате чего произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.
По информации МЧС России, зафиксированы два летальных исхода. Ранее московский департамент здравоохранения сообщал о пяти пострадавших, включая двоих детей. Позже стало известно, что общее число пострадавших достигло 15 человек, двое из которых скончались.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.