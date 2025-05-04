Очевидцы пожара на Тюленева в Москве описали мощный взрыв перед возгоранием

Очевидцы пожара на улице Генерала Тюленева в Москве сообщили, что слышали мощный взрыв перед возгоранием. В поврежденном здании частично обрушились перекрытия. По словам одного из местных жителей, было ощущение, что задрожал соседний дом.
Оперативные службы оцепили проход к жилому дому на юго-западе Москвы, в котором произошел взрыв газа, на месте работают сотрудники газовой службы. МЧС сообщает о шести пострадавших и двух погибших.
«Я живу в пяти домах от места пожара, слышал сильный взрыв в 20:59. Те, кто живут в соседних зданиях и вовсе говорили, что дом задрожал», — рассказал aif.ru один из местных жителей.
По его словам, все ближайшие дома на Генерала Тюленева газифицированы, однако, не исключено, что кто-то из жильцов мог использовать баллоны.
Ещё один местный житель Константин рассказал, что в поврежденном доме пропало электричество. Однако, подача газа в других его подъездах сохранялась.
Хлопок слышали даже в соседних районах.
«На остановке возле метро Коньково было слышно. Два взрыва, в 20−55 примерно. Потом пронеслась пожарная, две машины. От Теплого Стана скорая», — рассказала местная жительница по имени Наталья.