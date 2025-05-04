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Жилой дом на юго-западе Москвы оцепили, обесточили и отключили от газа

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Жилой дом на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где произошел взрыв с пожаром, оцеплен, жильцов в квартиры не пускают.

Источник: Reuters

Как передает корреспондент ТАСС, дом отключен от электричества и газоснабжения.

Эпицентр взрыва находился в квартире на 9-м этаже, она разрушена, как и часть кровли. На 8-м и 9-м этажах отсутствуют внешние стены.

Часть жителей дома находится на улице, их направляют в пункт временного размещения, развернутый неподалеку, или в автобусы. Когда люди смогут вернуться в квартиры, им пока не сообщают. На месте ЧП продолжают работу оперативные службы и следователи СК, которые проводят первоначальные следственные действия.