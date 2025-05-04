Жилой дом на юго-западе Москвы оцепили, обесточили и отключили от газа

Часть жителей дома находится на улице, их направляют в пункт временного размещения, развернутый неподалеку, или в автобусы. Когда люди смогут вернуться в квартиры, им пока не сообщают. На месте ЧП продолжают работу оперативные службы и следователи СК, которые проводят первоначальные следственные действия.