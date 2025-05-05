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Al Arabiya: США ударили по складам с оружием хуситов в Сане

ДОХА, 4 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы США совершили серию ударов по объектам, расположенным в захваченной хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах» Сане. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Источник: AP 2024

По сведениям его источников, США нанесли по меньшей мере три удара с воздуха по складам, используемым хуситами для хранения оружия, в районе Эс-Савад на юге Саны.

Ранее подконтрольный «Ансар Аллах» телеканал Al Mаsirah сообщил, что США совершили серию ударов по Сане и порту Рас-Иса в провинции Эль-Ходейда.

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на авианосец Harry Truman в северной части Красного моря.