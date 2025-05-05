Al Arabiya: США ударили по складам с оружием хуситов в Сане

15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на авианосец Harry Truman в северной части Красного моря.