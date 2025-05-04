Жилой дом в ЮЗАО оцеплен после пожара, жильцов не пускают

Жилой дом на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где вечером 4 мая произошел взрыв с последующим пожаром, оцеплен. Жильцам пока запрещено возвращаться в свои квартиры.
Сообщается, что в здании отключены электричество и газ.
Эпицентр взрыва пришелся на квартиру на девятом этаже, которая была полностью разрушена, а также часть крыши. На восьмом и девятом этажах отсутствуют внешние стены.
Некоторые жильцы дома находятся на улице. Им предлагают переехать в пункт временного размещения, который находится рядом, или в автобусы. Когда они смогут вернуться в свои квартиры, пока неизвестно.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и следователи Следственного комитета, которые проводят первоначальные следственные действия, передает ТАСС.
Инцидент о котором идет речь произошел вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы. К настоящему моменту в СМИ сообщили, что погибли трое человек. Позже в пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что в результате происшествия пострадали пять человек, из которых двое — дети.