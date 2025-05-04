Жилой дом в ЮЗАО оцеплен после пожара, жильцов не пускают

Инцидент о котором идет речь произошел вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы. К настоящему моменту в СМИ сообщили, что погибли трое человек. Позже в пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что в результате происшествия пострадали пять человек, из которых двое — дети.