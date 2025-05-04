Утечка водорода произошла на АЭС «Ловииса» в Финляндии

На финской атомной электростанции «Ловииса» зафиксирована нештатная ситуация — второй энергоблок переведен на работу в режиме пониженной мощности. Как сообщает оператор станции компания Fortum, причиной стала утечка водорода.
«Второй блок электростанции “Ловииса” будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора», — передает компания.
Как сообщает оператор станции, неисправность была выявлена и ликвидирована в одном из четырёх теплообменных агрегатов. На восстановительные мероприятия потребуется 48 часов. При этом первый энергоблок продолжает функционировать в нормальном режиме.
«Ловииса» располагается в южной части Финляндии и играет значительную роль в энергосистеме страны. Два ее реакторных блока обеспечивают свыше 10% всего национального потребления электроэнергии.
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