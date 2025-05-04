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Утечка водорода произошла на АЭС «Ловииса» в Финляндии

На энергоблоке № 2 АЭС «Ловииса» в Финляндии произошла утечка водорода.

Источник: Комсомольская правда

На финской атомной электростанции «Ловииса» зафиксирована нештатная ситуация — второй энергоблок переведен на работу в режиме пониженной мощности. Как сообщает оператор станции компания Fortum, причиной стала утечка водорода.

«Второй блок электростанции “Ловииса” будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора», — передает компания.

Как сообщает оператор станции, неисправность была выявлена и ликвидирована в одном из четырёх теплообменных агрегатов. На восстановительные мероприятия потребуется 48 часов. При этом первый энергоблок продолжает функционировать в нормальном режиме.

«Ловииса» располагается в южной части Финляндии и играет значительную роль в энергосистеме страны. Два ее реакторных блока обеспечивают свыше 10% всего национального потребления электроэнергии.

Ранее KP.RU писал, что в «Росатоме» допустили возобновление работ по созданию Балтийской АЭС на территории Калининградской области.