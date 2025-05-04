«Спасите ребенка»: очевидцы рассказали о первых минутах трагедии в ЮЗАО Москвы

Жители дома на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв и пожар, рассказали о первых минутах трагедии.
Женщина рассказала, что живет через три дома от места происшествия. Она была дома с дочкой, когда почувствовала, как «стена содрогнулась». После быстрого сбора она и ее семья выбежали на улицу и стали свидетелями начала пожара.
— Кричала жутко женщина из окна «Спасите ребенка, у меня ребенок умирает!». Она так кричала, я никогда этого не забуду, — рассказала женщина в беседе с Telegram-каналом Shot.
Инцидент о котором идет речь произошел вечером 4 мая. Изначально сообщалось, что как минимум трое человек получили травмы. К настоящему моменту в СМИ сообщили, что погибли трое человек. Позже в пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что в результате происшествия пострадали пять человек, из которых двое — дети.