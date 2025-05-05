URA.RU выяснило, что происходит возле дома, в котором взорвался газ

Возле школы развернуты две палатки для местных жителей из дома, где произошло ЧП. Возле дома находятся около пяти пожарных машин и десятки машин скорой помощи, рассказал журналист. Он добавил, что эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь. На место пришли журналисты и зеваки.