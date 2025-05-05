URA.RU выяснило, что происходит возле дома, в котором взорвался газ

Возле дома дежурят экстренные службы.
Полиция, экстренные службы, сотрудники Следственного комитета находятся около дома № 39 на улице Генерала Тюленева в Москве, где был взрыв и пожар. Об этом сообщил журналист URA.RU Вячеслав Немышев с места событий.
«Взрыв произошел в девятиэтажном доме, рядом буквально в 50 метрах находится школа. Сейчас здесь находятся машины скорой помощи, пожарные, район оцеплен, полиция не пускает людей за ограждение. Работают спасатели, экстренные службы, следователи», — передает корреспондент агентства.
Возле школы развернуты две палатки для местных жителей из дома, где произошло ЧП. Возле дома находятся около пяти пожарных машин и десятки машин скорой помощи, рассказал журналист. Он добавил, что эвакуированным жителям оказывается необходимая помощь. На место пришли журналисты и зеваки.
В настоящее время пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован, сообщило МЧС. Ранее пожарные отчитались о том, что им удалось потушить открытое горение.