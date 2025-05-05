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Очевидец рассказал о звуке взрыва перед пожаром в доме на юго-западе Москвы

Очевидцы отметили, что спасательные службы прибыли на место происшествия оперативно.

Источник: Аргументы и факты

Пожару в жилом доме на юго-западе Москвы предшествовал характерный глухой взрыв, напоминающий вакуумный хлопок, о чём сообщили очевидцы происшествия.

По информации МЧС, возгорание произошло на девятом этаже здания по улице Генерала Тюленева, 39. Огонь охватил две квартиры, и в результате обрушились перекрытия между этажами.

Причиной инцидента, по предварительным данным экстренных служб, стал взрыв бытового газа. Жительница дома, находившаяся рядом с эпицентром, рассказала, что от ударной волны были выбиты межкомнатные и входные двери, а также повреждён лифтовой шахтный блок. После взрыва началось интенсивное возгорание в одной из квартир. Очевидцы отметили, что спасательные службы прибыли на место происшествия оперативно.