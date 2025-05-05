Очевидец рассказал о звуке взрыва перед пожаром в доме на юго-западе Москвы

Причиной инцидента, по предварительным данным экстренных служб, стал взрыв бытового газа. Жительница дома, находившаяся рядом с эпицентром, рассказала, что от ударной волны были выбиты межкомнатные и входные двери, а также повреждён лифтовой шахтный блок. После взрыва началось интенсивное возгорание в одной из квартир. Очевидцы отметили, что спасательные службы прибыли на место происшествия оперативно.