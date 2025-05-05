URA.RU удалось поговорить с несчастными жителями взорвавшегося в Москве дома

Женщина объяснила, что переживает за судьбу домашних питомцев. На просьбу подняться в жилье, полицейский ответил ей отказом. Жительница отметила, что пока не хочет ехать в ПВР и будет стоять на улице до последнего, поскольку не хочет оставлять без присмотра квартиру.