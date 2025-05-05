URA.RU удалось поговорить с несчастными жителями взорвавшегося в Москве дома

Экстренные службы пока не разрешают жильцам вернуться в свои квартиры.
Некоторые жильцы взорвавшегося в Москве дома не торопятся идти в пункт временного размещения (ПВР), а стоят на улице и ждут новостей, боясь за свои вещи и домашних животных. Корреспондент URA.RU поговорил с одной из проживающих в доме и узнал подробности.
«Мы стоим, не знаем, что дальше. В квартире остались коты», — рассказала корреспонденту URA.RU жительница дома Алла Петрова.
Женщина объяснила, что переживает за судьбу домашних питомцев. На просьбу подняться в жилье, полицейский ответил ей отказом. Жительница отметила, что пока не хочет ехать в ПВР и будет стоять на улице до последнего, поскольку не хочет оставлять без присмотра квартиру.
Как URA.RU писало ранее, сотрудники МЧС эвакуировали жителей обгоревшего из-за взрыва дома на улицу. Для них развернули пункты временного размещения. По предварительной информации, число пострадавших в ЧП составило до 13 человек.