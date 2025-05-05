Росавиация: Ограничения на полеты в аэропортах Архангельска сняты

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Архангельска Талаги и Васьково. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения, введенные ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, были отменены в 23:30 по московскому времени.
— В архангельских аэропортах Талаги и Васьково в 23:30 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.
Ограничения вводились с 20:20 по московскому времени.
4 мая для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации с 9:06 по московскому времени были введены временные ограничения на работу аэропорта Внуково в Москве. Однако в в 10:30 по московскому времени все ограничения были сняты.
Ранее аэропорты городов Нижнего Новгорода, Иванова и Ярославля временно перестали принимать и отправлять самолеты.
23 апреля в аэропортах Казани и Ульяновска также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.