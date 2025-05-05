«Все раскурочено»: жилец девятиэтажки, в которой взорвался газ, высказался об ущербе

Ущерб несущей конструкции наверняка был причинен, считает жилец.
В результате взрыва газа в московской девятиэтажке на улице Генерала Тюленева, 39 могли пострадать несущие конструкции, хотя о последствиях происшествия говорить пока рано. С таким заявлением выступил жилец дома Денислам в разговоре с URA.RU.
«Сидел дома, услышал хлопок. Вышел на улицу — вижу пожар в 13 подъезде. У нас 16 подъездов дом… При белом свете надо смотреть [на ущерб несущим конструкциям], но-моему, там все раскурочено», — рассказал очевидец корреспонденту URA.RU.
Для эвакуированных жильцов дома был организован пункт временного размещения. Волонтеры помогают людям добраться до него, но не все соглашаются уходить со двора. Некоторые жильцы остаются за ограждением и ждут, когда их запустят назад, поскольку в квартирах у них остались ценные вещи и домашние животные.