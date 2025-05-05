«Все раскурочено»: жилец девятиэтажки, в которой взорвался газ, высказался об ущербе

Для эвакуированных жильцов дома был организован пункт временного размещения. Волонтеры помогают людям добраться до него, но не все соглашаются уходить со двора. Некоторые жильцы остаются за ограждением и ждут, когда их запустят назад, поскольку в квартирах у них остались ценные вещи и домашние животные.