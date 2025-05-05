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В ПВР после пожара на юго-западе Москвы находятся порядка 20 человек

В учреждении организована работа волонтёров, дежурят сотрудники скорой помощи и социальной службы.

Источник: Аргументы и факты

Примерно два десятка человек, эвакуированных из девятиэтажного дома на юго-западе Москвы после крупного пожара, временно размещены в здании школы № 1532. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В учреждении организована работа волонтёров, дежурят сотрудники скорой помощи и социальной службы. Свет горит на всех этажах, где размещены эвакуированные.

Напомним, ранее сообщалось, что на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева, 39 произошло возгорание, охватившее две квартиры. В результате взрыва, предположительно бытового газа, обрушились межэтажные перекрытия. По информации МЧС, два человека погибли.