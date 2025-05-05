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Спасатели обнаружили в Магаданской области попавшую под лавину сноубордистку

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. В Магаданской области найдено тело погибшей в районе Карамкенского перевала сноубордистки. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудники МЧС России и волонтеры завершили поисково-спасательные работы в районе Карамкенского перевала в Магаданской области. Под снегом обнаружено тело погибшей девушки», — сообщили в министерстве.

Лавина сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под снегом оказались две девушки. Одна выбралась и самостоятельно дошла до поселка. Местонахождение второй было неизвестно. На поиски выдвинулись шесть сотрудников и две единицы техники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области.