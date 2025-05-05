Спасатели обнаружили в Магаданской области попавшую под лавину сноубордистку

Лавина сошла на необорудованную горнолыжную трассу. Под снегом оказались две девушки. Одна выбралась и самостоятельно дошла до поселка. Местонахождение второй было неизвестно. На поиски выдвинулись шесть сотрудников и две единицы техники поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области.